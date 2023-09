UPVD : des débats qui engagent l’avenir

Une nouvelle saison pleine de savoirs démarre pour l’Université populaire du Val de Drôme.

Avec soixante-dix modules de formations et huit conférences, la saison de l’ Université populaire du Val de Drôme (UPVD) s’annonce encore une fois riche en découvertes et apprentissages. Se rajoute cette année à celle-ci la Foire des savoirs, qui se tiendra le 30 septembre 2023 à l’espace Soubeyran de Crest, avec trente-deux conférences en après-midi.

« On refait l’expérience au même endroit, lance Philippe Gasparini, un des coprésidents de l’association. La dernière fois, c’était il y a quatre ans, pour les dix ans de la création de l’association. Nous avons été les premiers à créer ce concept qui a été depuis repris par d’autres ». Ce moment est voulu comme « un espace de parole, d’écoute et de débat, à contre-courant des fausses nouvelles, des jugements hâtifs et des likes qui inondent le monde virtuel d’Internet », annonce le programme. De 14 heures à 19 heures, huit espaces seront aménagés salle Moulinages...

Article publié dans Le Crestois du 8 septembre 2023