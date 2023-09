De silence et de sérénité : Bernard et Marie-Neige, veilleurs du couvent des Capucins

Le couvent des Capucins, qui date du 17e siècle, n’abrite plus de frères. On pourra le visiter lors des Journées du patrimoine.

Le couvent des Capucins semble inhabité. Mais ce n’est qu’une impression. S’ils ne portent pas de longues capuches dans leur dos, Bernard Pelletier et Marie-Neige Magat (la soixantaine) assurent depuis deux ans l’entretien de cette immense bâtisse et de ses trois hectares qui l’entourent : ce sont les « veilleurs » du couvent. Plus assez nombreux pour en assurer la bonne gestion, les frères Capucins, représentants de l’ordre fransiscain qui s’est installé à Crest en 1609, ont quitté les lieux en juin 2022...

Article publié dans Le Crestois du 8 septembre 2023