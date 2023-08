Des pâtes comme à la maison !

À la Répara-Auriples, Anne-Cécile et Christian Caillet fabriquent des pâtes 100% locales.

Dimanche 20 août, le Mimi Marché, association citoyenne de Piégros-la-Clastre (voir encadré ci-dessous), organisait une visite chez Anne-Cécile et Christian Caillet, producteurs locaux de farines, pâtes et œufs, installés à la Ferme du Grezou, route des Pignes à la Répara-Auriples. Au programme : découverte des productions, de la fabrication des pâtes et visite du poulailler.

Christian s’est installé là en 1990 ; l’exploitation familiale d’une trentaine d’hectares produisait alors des moutons à viande et des volailles « hors sol ». Au décès de son père en 1996, il arrête les moutons, puis la volaille de chair.

En 2003, au décès de son frère, il investit dans des poules pondeuses - il en a eu jusqu’à 9 000.

En 2006, il passe en bio...

Article publié dans Le Crestois du 1er septembre 2023