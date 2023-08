À Bourdeaux, les jardins sont toujours déconfinés !

Rendez-vous spectacle samedi 26 août dans les jardins bourdelois.

La compagnie Ireal organise la quatrième édition du festival des Jardins déconfinés, ce samedi 26 août à Bourdeaux. Au programme : des spectacles, ateliers, concerts et expo dans des jardins privés du village. Il y en aura pour tous, de un à quatre-vingt-dix-neuf ans ! Le tout accompagné des fameuses fajitas maison, végé ou carné… Tous les spectacles et animations sont en participation libre mais nécessaire. Fesses et dos délicats, pensez à votre siège… En attendant voici le programme...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 25 août 2023