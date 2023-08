La soul d’Elina Jones

Révélation soul-funk de la région lyonnaise, Elina Jones emmènera le 25 août le Gasoline palace de Saoû dans les ruelles de Chicago et de la Nouvelle Orléans dans les années 50-70.

Une voix suave et puissante accompagnée par le bluesman Fred Brousse à la guitare, Chouchou à la basse et Cédric Sanjuan à la batterie. Un beau voyage vous attend avec ce quartet explosif !

Ex-ingénieure en chimie, Elina Jones est une chanteuse autodidacte d’origine malgache. En 2016, elle quitte le confort d’une vie de jeune cadre dynamique pour se consacrer à sa passion : la musique afro-américaine. Habitée par des artistes de caractère qui ont marqué l’histoire de la Soul, comme Janis Joplin, Tina Turner ou James Brown, Elina a su conquérir rapidement le public lyonnais. Le pari de sa reconversion est plutôt réussi puisqu’à ce jour elle a réalisé plus de quatre cents concerts et vit pleinement de la musique.

À la fois « feu et miel », la voix et le charisme d’Elina marquent les esprits. Suave et puissante, la chanteuse maîtrise toutes les nuances de sa voix. Elle sait vous faire frissonner lorsqu’elle interprète des titres doux et mélancoliques. Quand il s’agit de faire danser le public, la chanteuse, « véritable show-woman », sait mettre l’ambiance. Son énergie explosive et contagieuse nous pousse à montrer nos plus beaux pas de danse.

Vendredi 25 août à 20h30 au Gasoline Palace à Saoû.

Entrée : 7 euros, réservation en ligne très conseillé au www.billetweb.fr/elina-jones

Article publié dans Le Crestois du 11 août 2023