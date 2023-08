Albin Rey : artisan de la paix

Ce jeune Saoûnien est à l’origine d’un projet international, « Ink for peace », déclenché par la guerre en Ukraine et qui va aboutir à la publication d’un recueil de poèmes.

Assis en face de nous, légèrement penché en avant, les coudes appuyés sur les genoux, les mains croisées, Albin Rey répond à nos questions avec attention. La voix est calme et posée, et quand le propos lui tient particulièrement à cœur, il l’accompagne d’un regard vif et d’un sourire lumineux. Le jeune Drômois de Saoû n’a pourtant que dix-huit ans mais sa maturité et sa maîtrise surprennent. Il connaît ses sujets, pèse ses mots et développe sa propre pensée. Il reste un jeune homme de son époque et ses préoccupations sont celles de nombreux de ses congénères même si, lui, rien ne l’arrête quand il a un projet en tête et qu’il le juge important....

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 4 août 2023