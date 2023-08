Festival de musique sacrée

Les 6 et 8 août, deux concerts à l’église Saint-Sauveur.

ORGUE ET TROMPETTES

Dimanche 6 août à 21 heures

Concert de Chantal de Zeeuw, Philippe Nava, Anthony Abel. Chantal de Zeeuw a consacré sa vie à l’orgue, comme titulaire à la cathédrale St-Sauveur d’Aix-en-Provence et comme pédagogue dans les Conservatoires de Saint-Etienne et d’Aix-en-Provence. Deux fois Grand Prix du disque, elle poursuit à présent une carrière de concertiste en France et à l’étranger.

Après de brillantes études, Philippe Nava et Anthony Abel occupent le poste de trompette dans l’Orchestre Philarmonique de l’Opéra de Marseille. Haendel et Vivaldi seront à la base du concert, mais laisseront aussi de la place aux jeux d’orgue.

VOYAGE POLYPHONIQUE DANS LE SUD DE L’ITALIE

Mardi 8 août à 21 heures

Voyage polyphonique dans les musiques de tradition orale du Sud de l’Italie, une création de Xavier Rebut avec Germana Mastropasqua, Michele Manca et Xavier Rebut (voix) et Henri Maquet (voix, violon, flûtes traditionnelles, tambourin, guitare).

Xavier Rebut nous emmène dans tous ces suds italiens rencontrés depuis tant d’années. Depuis la Sicile en remontant de la Calabre au Latium, ou en partant des Pouilles jusqu’au Molise, sans oublier la Sardaigne, on écoute la force des chants, les paysages faits de poésie : la poésie des chanteurs populaires et de celles et ceux qui chantent pour accompagner les étapes du quotidien, de la vie et d’un monde en profond changement.

Article publié dans Le Crestois du 4 août 2023