La médiation équine pour accompagner les victimes de violences

Ludivine et ses chevaux aident les victimes de violences physiques, verbales et sexuelles à travers le projet Loungta.

Bien campée sur ses deux pieds, Ludivine est une femme de terrain. Entourée par ses chiens et chevaux, on la devine fonceuse, quitte à se prendre des murs. Son projet Loungta - cheval du vent en tibétain - trouve ses origines dans un voyage en Nouvelle-Zélande, lorsqu’elle rencontre un magnétiseur qui l’incite à « faire quelque chose » avec les chevaux. L’élevage est une piste, mais pas la seule. En parallèle, elle trouve un terrain de trente hectares désormais occupés par six chevaux en liberté. Une idée émerge alors, celle de faire de la médiation animale avec son troupeau...

Article publié dans Le Crestois du 28 juillet 2023

Photos : Camille Photographe Nomade