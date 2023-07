« Saoû et son synclinal perché »

Exposition de peintures de Dany Santelli à la Maison des Associations de Saoû.

Il est des paysages dont la beauté attire immanquablement les peintres. Qu’il s’agisse des falaises d’Étretat, des bords de la Marne ou de la Montagne Sainte-Victoire, comment échapper à l’émotion et à la fascination devant ces lieux emblématiques où la lumière se plaît à inventer des formes et des couleurs sans cesse changeantes ? Tous les peintres y furent (et y sont toujours) sensibles...

Article publié dans Le Crestois du 21 juillet 2023