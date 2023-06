Le 27 juin 2023, ce sera, déjà, la 8ème édition de cet événement devenu un « incontournable ».

Créée par l’association À la découverte de la forêt de Saoû en partenariat avec le Département de la Drôme, la Journée du handicap en forêt de Saoû avait, dès le départ, deux objectifs. D’une part accueillir de façon privilégiée des personnes handicapées pour leur faire découvrir la forêt et, d’autre part, observer tous les problèmes d’accessibilité et d’adaptation des lieux pour les intégrer dans le travail de réaménagement du site et de l’Auberge des Dauphins. Une troisième volonté s’exprimait dès le début : faire de cette journée un moment chaleureux, convivial et festif.

Le premier centre accueilli fut le Domaine du Plovier, à Saint-Marcel-lès-Valence, piloté par son animateur Joël Ducros, qui intégra aussitôt l’équipe d’organisation. L’association communale de chasse agréée (ACCA) de Saoû fit de même en offrant le repas et le Département mobilisa toute son équipe d’écogardes pour que la manifestation soit un succès. Celui-ci fut tel que l’année suivante, le Plovier décida de revenir conjointement à un nouveau centre.

Au fil des ans, l’équipe d’organisation fut rejointe par le club Kiwani et le Crédit Mutuel de Crest, deux donateurs généreux, qui vinrent conforter l’aide financière du Département. Ces aides représentent une partie importante du budget total même si la majeure partie provient des revenus des visites et conférences conduites en forêt par l’association au cours de l’année.

Côté animations, la journée peut aussi compter sur la calèche amicale d’Hugues Athenol, les véhicules adaptés d’Ardèche Handisport, amenés par Roland Ladreyt, les jeux « nature » proposés par les écogardes et l’animation musicale de Teddy Griveau et de Thierry Happel. Et puis il y a les « apéros » de l’ACCA, la cuisine goûteuse de Marc Malbranque puis de Serge Allain, les délicieux cakes de la pâtisserie Giraud et les surprises apportées par les généreux parrains comme Sébastien Bonnet venu de Grane avec les bras chargés de viennoiseries et de multiples pains.

UN PROGRAMME BIEN CHARGÉ

De ce côté, l’année 2023 sera parrainée par un autre grand chef, Grégory Cuilleron. Nombreux se souviennent de ce jeune homme souriant et charmant et de ses prestations étonnantes à la télévision dans Un dîner presque parfait et Top Chef. Invalide d’un bras depuis la naissance, Grégory Cuilleron y dama le pion à d’excellents chefs « valides », marquant les esprits par son charisme et son enthousiasme. Depuis il a piloté de nombreuses émissions culinaires, ouvert plusieurs restaurants et, surtout, investi beaucoup de temps, avec gentillesse, auprès des personnes handicapées et particulièrement des enfants. La rencontre du chef et des quatre-vingt-dix jeunes participants devrait être un beau moment d’émotion.



Le grand chef, Grégory Cuilleron

Un autre artiste sera présent en la personne du dessinateur de BD Yann Dégruel qui dans son dernier ouvrage Les veilleurs raconte avec talent, humour et poésie son expérience de veilleur de nuit à l’IME de Fontlaure à Aouste-sur-Sye. Derrière l’œuvre admirable, il y a aussi, en filigrane, toute une réflexion sur la rencontre de deux mondes si proches et si éloignés.

Mais les jeunes « invités » car, vous l’avez compris, toute la manifestation est gratuite, auront aussi le plaisir de contempler la forêt vue du ciel en grimpant dans les cèdres proches de l’Auberge des Dauphins, confiants dans le savoir-faire de l’association Voyageurs des Cimes, dont c’est la troisième prestation pour La Découverte. Redescendus sur terre, ils pourront se remettre de leurs émotions en visitant, gratuitement, la Maison de site, accueillis amicalement par toute l’équipe dédiée et ses médiateurs scientifiques.

Vous comprenez mieux pourquoi les sept centres déjà accueillis rêvent tous de revenir ? D’autant que le Département a su tirer les enseignements de ces expériences en aménageant un site accessible, adapté et confortable pour cette catégorie de visiteurs désormais de plus en plus nombreux à profiter des charmes de la forêt de Saoû.

Journée du Handicap en forêt de Saoû, le 27 juin 2023.

Organisation : association À la découverte de la forêt de Saoû : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Article publié dans Le Crestois du 9 juin 2023