Céramique, dessin, métal... Comme chaque année, Faubourg 26 vous propose, au Théâtre du Temple, à Saillans, une exposition d’art de grande qualité.

Sur le thème « la matière et son double », une nouvelle exposition d’été est proposée au Théâtre du temple, du 21 juin au 23 juillet, par l’association Faubourg 26. Elle réunira, en accord sensible, les sculptures céramiques de Chantal Ferroussier, le mobilier d’art et les sculptures d’acier de Benoît Souverbie.

Une exposition fortement originale de la matière comme langage où le plus ancien des arts du feu se confronte, en volume et dans l’espace, à l’exploration de formes dessinées par le métal.

CHANTAL FERROUSSIER

Son travail de création est inspiré du végétal et du minéral. Les pièces polies puis enfumées offrent l’émotion d’une trace, d’une empreinte ou d’une craquelure figée sur la peau de l’argile comme un témoignage de la vie. « J’aime l’énergie du feu, la magie du "hasard", quand l’inattendu se mêle à "l’intuition" ».

BENOÎT SOUVERBIE

Du dessin, du métal, du monumental et du petit, du métal répondant au dessin, de l’abstrait, du figuratif… finesse et humanité sont deux qualificatifs qui s’appliquent à cet artiste. Il désire « faire en sorte que le public ressente à quel point il est important de chercher la justesse de l’instant hors de tout discours sur l’art, que le métier d’artiste c’est d’avoir une intention et un geste clair ». Observer, comprendre les formes, agencer les espaces, assembler les matières, tout le propos de Benoît Souverbie, son énergie, sa force créatrice, se ressent dans cette exposition.

La découpe au plasma pratiquée par l’artiste depuis une quinzaine d’années lui permet de présenter des oeuvres monumentales où le métal devient dentelle et joue avec la lumière.

Du 21 juin au 23 juillet

Horaires : les mercredis, jeudis, samedis, de 16h30 à 19 heures et les dimanches et vendredi 14 juillet, de 9 à 13 heures au Théâtre du Temple. Entrée libre.

Faubourg 26

Article publié dans Le Crestois du 9 juin 2023