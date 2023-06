« De Varsovie à Beaufort-sur-Gervanne »

Conférence, lundi 26 juin à 16h30 au Temple de Beaufort-sur-Gervanne.

Les deux groupes de lecture du club Intergénérations de la vallée de la Gervanne organisent chaque année une manifestation ouverte à tous autour de la lecture.

Cette année, ils vous invitent à rencontrer, le lundi 26 juin à 16h30 au Temple de Beaufort-sur-Gervanne, Janka Kaempfer Louis, auteure du livre Adieu Varsovie, quand la Pologne chassait les rescapés de la Shoah (publié aux Éditions Ampelos). Parce que, écrit-elle, « personne ne doit disparaître sans laisser de trace .»

1968 : Janka, 17 ans, doit quitter Varsovie après que le gouvernement a « expulsé » les juifs vivant encore en Pologne. Son père part au Canada, sa mère en Italie. Ils l’envoient en Suisse, seule, poursuivre ses études. Des années plus tard, elle se lance sur les traces de ses parents qui lui ont tu leur passé douloureux, leurs origines, leurs combats et leur héroïsme.

Son récit, très documenté et concis, inscrit leur histoire dans l’Histoire des juifs de Pologne. Avec justesse et pudeur, elle nous montre comment les terribles épreuves traversées par les rescapés de la Shoah, ravivées par leur « expulsion » de Pologne, ont façonné la suite de leur existence et celle de leurs descendants. Très attachée à Beaufort, Janka poursuit son travail sur la mémoire vivante et sa transmission à travers sa participation à TV Val de Drôme au côté de Jacques Mouriquand.

Un beau moment d’échanges en perspective, suivi d’un pot de l’amitié et de dédicaces.

Le club Intergénérations de la vallée de la Gervanne

Article publié dans Le Crestois du 9 juin 2023