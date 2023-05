La vallée fête la nature

Comme chaque année, des animations sont proposées pour célébrer la nature.

C’est en 2007 que la Fête de la nature a été créée sous l’impulsion du comité français de l’Union internationale de conservation de la nature et du magazine Terre Sauvage afin de « permettre à tous les publics de vivre une expérience de la nature à son contact ». Elle se déroule toujours autour du 22 mai, date de la Journée internationale de la biodiversité.

Elle a débuté cette année mercredi 24 mai avec des projections au Lux de Valence et se poursuit dans la vallée, les 27 et 28 mai, à la Gare des Ramières d’Allex, dans la forêt de Saoû et sur le plateau d’Ambel...

Article publié dans Le Crestois du 26 mai 2023