Camille Nomade, ou le tour de France des passionnés

Depuis novembre, cette photographe voyage en stop pour immortaliser le travail d'artisans, d'agriculteurs, et parfois d'artistes.

« Je n’ai jamais été aussi heureuse ! », s’exclame avec une certaine timidité, Camille Puech, alias Camille Nomade, une jeune photographe qui a tout plaqué en novembre 2022 pour partir à la rencontre de « personnes passionnées » dont le métier n’est pas valorisé par l’image, comme les agriculteurs ou les artisans.

« J’ai tout vendu, mon grand lit et mon billard. Aujourd’hui j’ai toute ma vie sur mon dos et je voudrais que ça dure le plus longtemps possible ! », raconte cette photographe de 26 ans, originaire de Toulouse, qui a commencé la photo en Quatrième parce que « je n’arrivais à m’exprimer »...

Article publié dans Le Crestois du 26 mai 2023

Photos : © Camille Nomade