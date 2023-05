Galerie Duvert : la Terre mère au centre de l'expo

Trois artistes se sont emparés de la galerie pour créer une oeuvre in situ.

« Entendez-vous rêver la terre ? » La question est posée par les trois artistes en résidence à la Galerie Duvert, en guise de titre de leur exposition.

Durant six semaines, Benjamin Bloch, Hugo Carton et Ugo Lange ont pris possession de la galerie pour offrir une oeuvre où s’entremêlent torchis (mélange de terre et de paille), céramiques, peintures et installations. Le tout comme une offrande et un hommage à notre mère, la Terre...

Article publié dans Le Crestois du 19 mai 2023