Les oeuvres ultimes de Mozart

Le festival Saoû Chante Mozart se tiendra du 5 au 23 juillet 2023.

Notre célèbre festival dédié à Mozart aura pour thème cette année Les oeuvres ultimes. Le programme complet vient d’en être dévoilé sur le site internet saouchantemozart.com.

Philippe Bernold, le directeur artistique du festival, nous présente les grandes lignes de l’édition 2023 :

Parce qu’elles éclairent d’une lueur très singulière le parcours créatif de Mozart, ses oeuvres ultimes nous plongent dans son imaginaire et nous permettent de mieux comprendre l’ensemble de sa production. Il ne s’agit pas uniquement des oeuvres de la fin de sa vie, mais celles qui signent la fin d’une expérimentation formelle dont elles dessinent le point d’orgue, l’aboutissement ultime : sa dernière symphonie, ses derniers concertos, sonates ou quatuors et bien-entendu son fameux Requiem.

Que le public en soit donc assuré : nous ne donnerons que des chefs-d’oeuvre !

Comme chaque année, les partitions de Mozart alterneront avec celles de compositeurs contemporains qui ont un lien fort avec lui, comme Rimsky-Korsakov qui, dans un opéra de chambre très rarement joué, a imaginé (avec la complicité de son librettiste Pouchkine) l’empoisonnement de Mozart. Mais Brahms, Schumann, Beethoven, Franck, Debussy et bien d’autres seront également à l’affiche.

L’exceptionnelle qualité des artistes invités, la beauté des lieux de concert, mais surtout la volonté de rendre la musique de ce génie accessible à tous en la présentant de la manière la plus simple et la plus naturelle ont guidé mes choix. C’est en effet depuis 34 ans la véritable signature du festival.

Ainsi, des concerts d’une grande profondeur que les mélomanes apprécieront tout particulièrement seront contrepointés par des manifestations plus légères et festives dans les grands lieux de plein air. Des concerts matinaux, des balades musicales, la nuit de Saoû, des grands concerts de musique de chambre ou symphoniques, des récitals et un spectacle lyrique et théâtral ponctueront une fois de plus ce parcours artistique réparti sur trois grands week-ends, chacun dans un secteur choisi de ce magnifique territoire qu’est la Drôme.

Philippe Bernold

Directeur artistique

Communiqué publié dans Le Crestois du 21 avril 2023