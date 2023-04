Deux artistes exposent à Saoû

Romaric De Meyer et Dominique Fromm, deux amis de Saoû habités par des affinités artistiques, exposent leurs récoltes picturales récentes au coeur du village de Saoû, du 21 avril au 7 juin. Ils nous expliquent leur démarche :

ROMARIC DE MEYER

La peinture m’accompagne depuis l’enfance. Je l’ai un peu délaissée pour la photographie argentique et le dessin lors de mes études aux Beaux-Arts de Paris. C’est un médium qui permet particulièrement de faire surgir l’émotion esthétique : l’harmonie colorée, la qualité de la touche, sa texture, le rapport entre lignes et aplats, les transparences…

Touché notamment par l’oeuvre de Picasso, Balthus, Bram Van Velde, je tente de suivre l’inspiration qui m’emmène vers le travail du portrait, des paysages et des compositions dédiés aux rythmes et associations chromatiques, aux espaces et apparitions insoupçonnés.

DOMINIQUE FROMM

Passionné par les jeux des couleurs depuis toujours, je me suis essayé à toutes sortes de matières, dont on retrouve la variété dans mes productions actuelles. Créateur depuis peu de calligraphies imaginaires inspirées du Moyen et de l’Extrême Orient, j’ai mis à profit la matière offerte par les sacs de farine de boulanger, côté intérieur kraft... S’est invitée à nouveau la profusion et la magie des couleurs...

Le spectacle quotidien offert à mes yeux depuis 13 ans par Roche Colombe me proposait un nouveau défi, une joyeuse invitation à oser le figuratif qui jusqu’alors m’impressionnait.

Il n’y a pas dans ma pratique de discipline régulière ou rigoureuse. Je crée au gré des périodes où l’impulsion, l’évidence, est là.

Exposition au Temple de Saoû

Du 21 avril au 7 juin

• Vendredi de 17h à 19h

• Samedi, dimanche, jours fériés de 11h à 18h (sauf le jeudi et vendredi de l’Ascension)

• et sur rdv au 06 80 72 88 84 ou au 07 69 83 92 95

Article publié dans Le Crestois du 14 avril 2023