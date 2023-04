À Montmeyran, la salle des fêtes méconnaissable !

Une expo surprenante jusqu'au 23 avril... et un jeu de piste le 15 avril.

Le collectif Sorry graffiti a pris possession de manière complètement décalée de la salle des fêtes de Montmeyran et invite le public à découvrir l’exposition Chill jusqu’au 23 avril.

Pour Sébastien de Droogh, artiste montmeyranais, connu dans le milieu sous le nom de Alone, cet évènement est avant tout un remerciement : « J’aime rendre à César ce qui lui appartient car Sorry Graffiti m’a permis de refaire une carrière pro dans le graff. J’ai aussi vu que le village de Montmeyran rajeunissait et qu’il fallait s’adapter à cette nouvelle population. La mairie a tout de suite adhéré ! »

Le titre de Chill pour cet évènement est une invitation a se sentir chez soi mais également à considérer différemment le graff, comme l’indique Marjorie, compagne de Sébastien et chargée de sa communication : « L’idée n’était pas de juste investir la salle des fêtes mais bien de montrer que le graffiti pouvait entrer dans un salon. »

Au milieu de cette invitation au cocooning flashy, la scène du lieu a été aménagée en dark room et invite le visiteur à se plonger dans le noir pour des expériences fluorescentes. L’exposition, gratuite, accueille également deux artistes extérieurs au collectif.

Une belle interaction se fait également avec le village puisque, le week-end du 15 avril, les commerçants se joindront à l’animation d’un jeu de piste organisé par le collectif.

L’exposition est ouverte tous les jours de 11 à 20 heures jusqu'au 23 avril 2023.

Article publié dans Le Crestois du 14 avril 2023