L’espace dans le microcosme

Vous ne regardez plus votre gazon de la même manière après avoir vu l'exposition photographique De Toiles en étoiles de Florent Costa, installée jusqu’au 10 mai à la Gare des Ramières d’Allex.

Habituellement photographe ornithologue, l’artiste a dû, suite à des problèmes de santé, réduire ses déplacements et les logistiques conséquentes. Un matin, il découvrit pourtant son jardin recouvert de fines toiles d’araignée recouvertes de rosée. Florent Costa s’est alors saisi de son objectif macro et, en plus de découvrir un nouvel univers, s’est rendu compte qu’il avait trouvé une toute nouvelle approche : « En voyant ma première photo, j’ai vu une scène du film 2001, L’Odyssée de l’espace au moment où une station spatiale est en orbite. »

Depuis, le photographe a réalisé près d’une trentaine de clichés où le petit monde de l’herbe prend d’incroyables allures de galaxies et de planètes colorées. Une vingtaine de ces photos sont donc visibles jusqu’au 10 mai à la Gare Des Ramières. Entrée libre.

Article publié dans Le Crestois du 14 avril 2023