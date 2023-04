L’épopée du piano-jazz fait étape à Crest

Entretien avec Jean-Paul Bouteiller, fondateur du festival Jazz à Vienne, de passage le 30 mars.

Le jazz aurait-il pris son envol lorsque la culture afroaméricaine s’est emparée du piano moderne, à la fin du XIXe siècle ? C’est une question à laquelle répondront peut-être Jean-Paul Bouteiller et Mario Stantchev, le jeudi 30 mars à 20 heures, à la Galerie Espace Liberté, à Crest.

Le premier, mordu de jazz et fondateur du festival Jazz à Vienne, et le second, pianiste d’origine bulgare et incontournable pédagogue de la scène lyonnaise, y proposeront une conférence-concert sur le thème du « piano dans le jazz » (avec l’Universtié populaire du Val de Drôme et l’association Crest Jazz). Seront évoqués les styles « primitifs » du ragtime et du stride jusqu’au jazz le plus contemporain, ainsi que les grands maîtres du piano, de Scott Joplin à Keith Jarret, en passant Jelly Roll Morton, Fats Waller, Thelonious Monk, Ahmad Jamal ou Bill Evans...

Le Crestois : À quelle moment jazz et piano se sontils rencontrés ?

Jean-Paul Bouteiller : Cela à commencé dès le début ! La rencontre de culture entre les Afro-Américains esclaves et la culture européenne s’est faite aux États-Unis, et le piano est le premier instrument qui les a fait coïncider. L’un des premiers styles de jazz a été le ragtime, à la fin du XIXe siècle...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet entretien est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Entretien publié dans Le Crestois du 24 mars 2023