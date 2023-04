La Gare à Coulisses transformée en place de village !

La Josianerie, un mini-festival cirque et musique, samedi 8 avril à partir de 17h à la Gare à Coulisses.

La Josianerie : un mini festival dynamique, authentique et engagé où cirque, musique et bonne humeur sont les invités d’honneur. Les Josianes investissent la Gare à coulisses pour la transformer en place de village provençal et vous invitent dans une ambiance aussi chaleureuse qu’électrisante pour célébrer l’arrivée du printemps.

Une programmation à leur image, festive et joviale, avec des spectacles, un concert, un DJ set, de la sérigraphie, des stands d’artisanat autour du thème de la résistance et du féminin, des jeux en bois pour les petits et les grands !...

Article publié dans Le Crestois du 24 mars 2023