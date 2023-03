Charles Roux : cent ans et (toujours) résistant !

Un riche siècle de vie pour l'un des derniers résistants du Vercors.

C’est entouré d’une famille nombreuse et aimante que Charles Roux vient de fêter son siècle d’existence. Sous ses airs plutôt calmes et discrets, cet Aoustois de naissance a, entre une enfance rurale et une carrière de contremaître dans une usine de papier, participé au mouvement de Résistance dans le Vercors lors de la Seconde Guerre mondiale. Une période consacrée par de nombreuse médailles dont il n’est pas peu fier !

UN DÉPART COMPLIQUÉ !

Charles Roux est né le 9 mars 1923 dans la maison qu’occupaient ses parents à Aouste-sur-Sye, dans le quartier des Enfers. Dès son premier souffle, Charles dut déjà faire preuve de combativité, comme il le décrit dans ses mémoires : « Je n’ai pas été gâté par la vie, car je suis né prématurément avec la jambe droite atrophiée et le pied tourné en dedans. ». Pour lui, l’expression « partir dans la vie en boitant » a tout de suite pris son sens car, jusqu’à l’âge de treize ans, il dut supporter toutes sortes de dispositifs orthopédiques et porter un appareil articulé...

