En mars, deux rencontres avec le Crestois

Comment les journalistes de presse locale travaillent-ils en indépendance ? Voici la trame de ces deux rencontres programmées les 18 et 25 mars.

En mars, Le Crestois part à la rencontre de ses lecteurs par deux fois. En partenariat avec la médiathèque départementale de Crest et l’Université populaire du Val de Drôme, deux après-midi de rencontre et de débat autour de l’indépendance de la presse se dérouleront le samedi 18 mars à 15 heures à la salle des Acacias, puis le 25 mars à la médiathèque.

Le premier rendez-vous s’intitule L’indépendance de la presse locale : l’exemple du Crestois. Il s’agira de présenter cet hebdomadaire plus que centenaire qu’est Le Crestois, interroger son modèle, l’organisation de sa rédaction et comment est pensé l’indépendance du titre. Deux journaliste du Crestois, Martin Chouraqui et Clément Chassot, seront présents pour répondre à vos questions et un verre de l’amitié sera servi en fin de conférence.

Le deuxième après-midi, à la médiathèque, sera organisé sous forme de table ronde, intitulée L’indépendance de la presse et de l’information. En plus des deux journalistes cités précédemment, Jean-Marie Leforestier, rédacteur en chef du pure player marseillais Marsactu.fr, et Angela Bolis, collaboratrice au Monde, au Temps et à la Revue dessinée, évoqueront leur métier et ses spécificités ainsi que la manière dont l’indépendance journalistique s’applique dans leur quotidien.

Le but de ces deux rencontres est de partager une certaine vision de notre métier et d’en débattre avec le grand public, auprès duquel une certaine défiance peut de temps à autre se manifester envers les médias. Un large temps de questions-réponses sera donc consacré lors de ces deux moments. Ils seront aussi l’occasion de faire un point sur la situation actuelle du journal.

Alors, venez nous rencontrer les 18 et 25 mars, nous comptons sur vous !

La rédaction

Article publié dans Le Crestois du 10 mars 2023