Dix jours de chansons francophones, au Train Théâtre de Portes-lès-Valence, du mercredi 15 au jeudi 23 mars 2023.

Évènement de la saison du Train Théâtre, le festival Aah ! Les Déferlantes est une fenêtre sur le monde qui met à l’honneur, pendant dix jours, la francophonie et ses valeurs de paix, de démocratie, de droits de l’homme et d’égalité entre les femmes et les hommes.

Qu’elles ou ils soient du Mali, du Mozambique, de Mayotte, de La Réunion, du Québec, du Gabon, du Cameroun, les artistes de cette édition ont en commun cette énergie salvatrice de transmettre le beau au travers d’une musique enlevée, enivrante, tantôt jazzy, tantôt lyrique ou festive...

Article publié dans Le Crestois du 3 mars 2023