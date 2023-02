Gérard Baudouin : l'auto ancienne dans la peau

Le pionnier crestois de la restauration automobile revient sur son parcours atypique.

Ne vous y trompez pas : sous des airs humbles et tranquilles, Gérard Baudouin reste une figure emblématique de la vallée de la Drôme et, pour les passionnés d’automobiles anciennes, bien au-delà.

Né à Die en 1953, il grandit ensuite dans le petit village de Saint-Benoît-en-Diois. Comme il le confie luimême, les études ne le motivaient que peu : « Je n’étais pas le meilleur tout le long à l’école ! »

À cette époque où l’automobile a le vent en poupe et passionne les foules, Gérard Baudouin décide d’abandonner les études dès que possible pour aller se former à l’Agence nationale pour la formation des adultes (AFPA) en tant que tôlier-formeur. Cette orientation n’était pas non plus due au hasard..

Article publié dans Le Crestois du 24 février 2023