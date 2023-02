Faire face aux sécheresses dans la vallée, une approche nouvelle

Conférence de Samuel Bonvoisin, le 19 février de 16h à 18h à la salle des fêtes d'Eurre.

Cette conférence, suivie d’échanges avec le public, sera donnée par Samuel Bonvoisin, agronome et cofondateur de l’Association pour une hydrologie régénérative :

« Depuis quelques années, les sécheresses se multiplient dans notre pays, et le mot d’ordre qu’on entend partout, c’est « il faut s’adapter ». Lutter contre le gaspillage, protéger la ressource, sélectionner des semences résistant au sec… D’accord ! Mais est-ce la seule voie, le seul levier que nous ayons en notre possession pour développer notre résilience à l’échelle territoriale ? Et si on pouvait faire beaucoup mieux...

Article publié dans Le Crestois du 17 février 2023