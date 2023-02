La Peugeot 205 fête ses 40 ans !

Une nouvelle rubrique à retrouver régulièrement dans le cahier Mag' du Crestois !

Le modèle mythique de la marque au lion est apparu début 1983

La Peugeot 205 était tellement présente, tellement évidente dans le quotidien qu’elle en est presque devenue immortelle. Cette petite auto, qui a sauvé Peugeot in-extremis de la faillite, est aujourd’hui quadragénaire et sa fraîcheur comme son dynamisme, qui n’ont jamais aussi bien collé à son époque, restent encore d’actualité.

Ses multiples versions lui ont permis de conquérir une large clientèle et sa simplicité comme son économie à l’usage l’ont fait perdurer. Aujourd’hui, elle fait le bonheur de plus en plus de collectionneurs nostalgiques ou continue coûte que coûte d’assurer des trajets quotidiens, affichant de vertigineux kilométrages et des bosses témoignant d’un long et riche vécu.

Au début des années 80, Peugeot digère très difficilement l’absorption du groupe Chrysler France. De plus, aucun nouveau modèle n’était apparu depuis 1979. En résumé, la gamme au lion est vieillissante et le constructeur n’a aucun droit à l’erreur. Le projet M24, lancé en 1977, devient alors la Peugeot 205, commercialisée en février 1983...

Article publié dans Le Crestois du 3 février 2023