Papilles sauvages ou le vrai goût des confitures de l’enfance !

L'entreprise crestoise s'est spécialisée dans les confitures artisanales et locales.

Le goût de l’authenticité à partir de bons produits locaux, voilà l’idée de départ de Papilles sauvages, une entreprise créée à Allex en 2018.

Après des études de communication et une expérience dans l’audiovisuel, Nicolas Humbert décide d’effectuer en 2018 un retour à la terre avec la ferme intention de construire sa vie autour des contacts humains et de la nature. Les forêts, les vergers, la cueillette sauvage, la paysannerie et la vie en extérieur l’inspirent pour fonder un modèle de consommation « écologique, solidaire et résilient ». Il s’est donc lancé dans un projet original, afin de « retrouver le vrai goût des confitures d’autrefois »...

Article publié dans Le Crestois du 9 décembre 2022