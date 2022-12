Quand les Italiens charbonnaient dans les forêts du Vercors

Le réseau régional Traces a organisé, en partenariat avec Radio Saint Ferréol, une soirée dédiée au métier perdu de charbonnier et plus largement, aux migrations.

«Au gré de balades et de rencontres imprévues en forêt, nous avons découvert un monde caché sous les feuilles. Et en grattant une terre noircie, nous nous sommes rendus compte qu’il y avait eu ici une activité humaine ». Julien Lobbedez et Sébastien Perroud évoquent un métier aujourd’hui disparu, celui de charbonnier.

Ces deux artistes, membres du collectif Culture ailleurs, implanté dans la région du Trièves en Isère, étaient invités à présenter leur tout récent ouvrage, Charbonniers - Alchimie entre art, mémoire et environnement (éditions Terre vivante), lors d’une soirée organisée par le réseau Traces, en partenariat avec radio Saint-Ferréol, jeudi 24 novembre au Gasoline palace, à Saoû.

Traces est un réseau régional regroupant des chercheurs et des associations travaillant sur l’histoire et la mémoire des migrations en Auvergne Rhône-Alpes. Il organise tous les deux ans une biennale sur ces thématiques à travers des conférences, débats, expositions, pièces de théâtre, colloques...

