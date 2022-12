Rencontre avec le commandant honoraire de police Bruno Papet

Le 9 décembre à 18 heures à la médiathèque d'Aouste-sur-Sye.

Longue carrière de policier de terrain, débuts dans la gendarmerie puis rapidement à la police judiciaire (PJ) dans le prestigieux service de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) de Lyon. Une particularité : son aîné, Michel, est inscrit au fichier du grand banditisme… Un ouvrage édité par Flammarion, Deux frères : flic et truand ; un long métrage s’inspirant de cette originalité et de longues années sous les ordres du commissaire Michel Neyret. De quoi s’interroger et débattre !...

Article publié dans Le Crestois du 2 décembre 2022