Le tour du monde à vélo de la famille Woerther

De Bourdeaux à Dubaï en passant par l'Iran... Récit de voyage familial où le plus beau peut côtoyer le pire.

Six mois. C’est le temps qu’il nous a fallu pour arriver jusqu’à Dubaï à vélo depuis notre beau village de Bourdeaux, que nous avions quitté mi-avril le coeur serré, avec nos deux enfants Sacha et Oscar (sept et cinq ans), à bord de deux tandems Hase Pino.

Nous avons traversé l’Europe, puis la Turquie jusqu’aux confins du pays kurde, bifurqué ensuite plein nord vers la Géorgie et l’Arménie, et enfin traversé l’Iran du nord au sud. De l’autre côté du golfe Persique, après un passage obligé par Dubaï, nous allons ensuite pédaler à travers le désert omanais, d’où nous embarquerons pour l’Inde. Nous poursuivrons alors notre route en Asie du sud-est, éventuellement jusqu’au Japon, avant un retour dans la Drôme prévu en juin 2023.

Ces derniers mois ont été d’une richesse de vie incroyable...

Article publié dans Le Crestois du 25 novembre 2022