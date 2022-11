Une soirée complète, samedi 26 novembre, à la salle des fêtes de Bourdeaux : spectacle, repas et film !

Dans le cadre d’une soirée organisée par la médiathèque du Pays de Bourdeaux intitulée Danser l’automne, Stéphane Koulbanis présente samedi 26 novembre à la salle des fêtes de Bourdeaux le premier volet de son nouveau solo de danse, accompagné à la batterie par son comparse Grégoire Perdriau. Avec Mes larmes sont bleues tant j’ai regardé le ciel, le danseur - qui puise son inspiration entre autres dans les traditions afro-cubaines et béninoises - nous offre un récit sensible de sa propre vie par le moyen du corps.

Macha Polivka prendra ensuite le relais et les deux danseurs se rejoindront pour « tourner » ensemble.

Après le repas, en deuxième partie de soirée, vous pourrez assister à la projection du film Danser sa peine, de Valérie Müller, Grand Prix Documentaire National au Fipadoc 2020. Ce documentaire porte un autre regard sur la prison, sur l’enfermement des corps et sur le processus de création.

Elles s’appellent Sylvie, Lital, Sophia, Annie et Malika… elles n’ont jamais dansé et sont incarcérées à la prison des Baumettes à Marseille dans le quartier des longues peines. Pendant quatre mois, deux fois par semaine, elles vont suivre l’atelier du célèbre chorégraphe Angelin Preljocaj, et ce film raconte l’histoire de ce projet fou, bouleversant, audacieux : entraîner et faire danser les détenues qui se produiront « hors les murs» sur une grande scène prestigieuse, celle du pavillon noir à Aix-en-Provence et à Montpellier au Festival international de la danse.

Venez nombreux vous réchauffer autour de ce beau programme ! La soirée démarre à 18h30 à la salle des fêtes de Bourdeaux. l’entrée est libre, votre participation « au chapeau » sera la bienvenue.

Pour les nourritures terrestres, une buvette et une petite restauration seront à votre disposition, et une assiette gourmande sera proposée au prix modique de 7 euros (Dahl de lentilles/riz), à réserver auprès d’Hélène au 06 26 13 08 48.

Au plaisir de vous retrouver lors de cette soirée !

La médiathèque du Pays de Bourdeaux

Article publié dans Le Crestois du 25 novembre 2022