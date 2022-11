Le 12 novembre, une histoire syndicale en soupe

Sortie de résidence : le groupe Tonne raconte les luttes paysannes de la Drôme.

« On a souvent perdu, mais on pourra dire qu’on a essayé », pourrait être la synthèse du livre Être paysans ensemble : 1960-1990, une page de l’histoire du syndicalisme paysan dans la Drôme, de Jacques Liotard et Pierre-Antoire Landel. Cet ouvrage est mis en scène par Mathurin Gasparini, responsable artistique du Groupe Tonne, compagnie dont la spécificité est de créer des spectacles en lien avec un territoire et ses habitants.

« Dès que je l’ai lu, j’ai voulu mettre en scène le texte » confie t-il...

Article publié dans Le Crestois du 11 novembre 2022