Bono, le chanteur de U2, publie ses mémoires. Un livre construit autour de 40 chansons du groupe et parsemé de 40 dessins de l'artiste.

Je suis né au milieu des années 60. Pour tous ceux de ma génération, amateurs de rock, le groupe irlandais U2 représente un véritable mythe. Formé à la fin des années 70, il aura traversé avec succès toutes les époques, devenant aujourd’hui l’une des plus anciennes formations rock encore en activité (après les Rolling Stones). En quarante années, le groupe aura vendu 170 millions d’albums et gagné vingt-deux Grammys, ainsi qu’une foule de distinctions à travers le monde.

Bono, le chanteur du groupe, a sorti mardi dernier ses mémoires (Surrender) retraçant son parcours exceptionnel, de sa jeunesse pauvre dans les faubourgs ouvriers de Dublin jusqu’à devenir l’un des musiciens et philanthropes les plus renommés de la planète.

Retrouvant mes réflexes d’ancien fan, je me suis évidemment procuré ce pavé de 660 pages dès sa sortie... pour l’avaler en trois jours ! Et j’y ai pris un grand plaisir.

Avec une grande sincérité, et beaucoup d’auto-dérision, Bono, 62 ans, nous entraîne dans ses débuts à Dublin, depuis la perte soudaine de sa mère à l’âge de 14 ans, jusqu’au parcours improbable de quatre gamins de 17 ans qui vont former le plus grand groupe au monde, en passant par ses plus de 20 ans d’activisme dédiés à la lutte contre le sida et l’extrême pauvreté dans le monde.

Un activisme qui va l’amener à côtoyer les plus grands de la planète : dirigeants de grandes puissances, guides spirituels de toutes religions, stars du show-business... pour tenter de faire bouger les lignes. Quitte à agacer (parfois) et passer (souvent) pour un donneur de leçon.

Ce livre est également le récit d’un cheminement intérieur, la lutte d’un homme pour maîtriser sa colère et admettre aujourd’hui que la véritable force d’un être humain n’est pas sa capacité à se battre mais bien celle de savoir quand capituler (d’où le titre du livre).

C’est enfin une belle déclaration d’amour à sa femme, Ali, rencontrée quand il avait 14 ans, épousée à 20 ans et avec qui il vit toujours à Dublin, entourés de leurs quatre enfants. Une belle histoire !

Philippe Multeau

SURRENDER

Récit autobiographique de Bono

Éditions Fayard

Article publié dans Le Crestois du 11 novembre 2022