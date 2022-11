Le parcours du regretté Fabien Lacaf en exposition à Rompon

Une exposition en hommage à Fabien Lacaf, dessinateur clastrois décédé dans un tragique accident de moto en 2019, est présentée jusqu’au 30 novembre à Rompon, en Ardèche.

Fabien naït en 1954, au pied de la Tour Eiffel, des amours de deux artistes. Le père, Fernand, décédé en 1991, est céramiste et sculpteur (on peut contempler ses oeuvres au Musée National de Sèvres ou plus près de nous à celui de Cruas). Françoise, la maman, est décoratrice et peintre du côté de Saint-Thomé en Ardèche.

Fabien commence sa vie professionnelle en se tournant vers les arts plastiques et le cinéma...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 11 novembre 2022