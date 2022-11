Le salon du livre jeunesse 2022

Samedi 19 et dimanche 20 novembre à la Gare à Coulisse.

Cette année encore, la Gare à coulisses accueille le Salon du livre jeunesse en Val de Drôme. Deux jours pour croiser auteurs et illustrateurs en dédicaces, découvrir l’espace librairie et sa sélection de livres pour la jeunesse. Au programme, rencontres et échanges avec les auteurs et illustrateurs présents, séances de dédicace. Possibilité de se procurer les ouvrages d’auteurs sur place (pas de CB!), de boire un thé, déguster quelques douceurs, flâner, profiter…

Un événement organisé par l’association La culture délivre en partenariat avec La Gare à coulisses, scène conventionnée d’intérêt national « art en territoire » – art de la rue.

LES AUTEURS PRÉSENTS : Stéphanie Augusseau, Ramona Badescu, Marion Boulé, Aline Dettring, Gaëtan Doremus, Mathias Friman, Amélie Jackowski, Céline Mouret Corazza, Claire Vautrelle et les éditions du Fusain-rouge.

LES SPECTACLES :

• samedi 19 novembre, dans l’après-midi : L’esprit s’envole, spectacle Kamashibaï illustré, joué et mis en scène par Aline Dettring. Marionnettes, jeux d’ombre, voyage sonore et chant. Prix libre. Tout public à partir de 3 ans. Horaires à consulter sur place.

• Dimanche 20 novembre de 10h à 17h : Urbis & Orbis par la Compagnie Alamourak. Musique, manipulation d’objets et arts visuels. Un spectacle qui nous emmène dans le futur, sur une Terre devenue hostile à l’humanité, en compagnie d’un duo resté coincé sur notre planète après avoir loupé la dernière fusée en partance pour Mars… Gratuit, pour tout public, à partir de 5 ans, durée: 35 min. À 11h, 14h30 et 17h. Réservation sur place, petite jauge, en caravane ! Ouverture des inscriptions 30 mn avant le début de chaque représentation.

Plus d’infos : 06 79 53 47 10

www.salondulivrejeunessevaldedrome. ovh /

Article publié dans Le Crestois du 11 novembre 2022