Pour de nouveaux imaginaires forestiers

Une journée thématique, dimanche 13 novembre à la Colline de Montoison.

A l’occasion de la sortie du n°15 de la Revue Z, la Colline, lieu permaculturel de Montoison, organise une journée thématique autour de l’avenir des forêts le dimanche 13 novembre.

Face aux ravages de l’industrie capitaliste du bois et à la vulnérabilité accrue des forêts aux dérèglements climatiques en cours, comment renouveler notre rapport à la forêt, développer des usages communs et créer de nouveaux imaginaires ? Quelle(s) forme(s) prennent les luttes et les alternatives forestières aujourd’hui ?...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 11 novembre 2022