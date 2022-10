L’Auberge des Dauphins joue les prolongations

Après une traversée littéraire et photographique, place aux jeux et à des ateliers naturalistes.

L’automne n’a pas refroidi l’ardeur des responsables et animateurs de la Maison de Site « Auberge des Dauphins » en forêt de Saoû et les évènements et manifestations s’enchaîneront jusqu’au 7 novembre, date de fermeture de l’Auberge.

Dimanche 16 octobre, c’est à une « Traversée littéraire et photographique en forêt de Saoû » que le public était convié. Les photographes Sophie Hattier et Guillaume Bonnel accompagnaient, avec l’écrivain-poète Thomas Vinau et un médiateur scientifique, les visiteurs au long d’une promenade au fond des bois, et jusque dans la Grande-Combe...

Article publié dans Le Crestois du 21 octobre 2022