200e chronique du Choix du disquaire !

Olivier Chapelotte partage avec nous, toutes les semaines depuis 2018, ses coups de cœurs de musiques, films ou séries. Mais pour lui, "nous sommes tous des ambassadeurs de la Culture".

Salut à tous, et bienvenue dans le choix du disquaire !

En Octobre 2018, l'équipe du journal Le Crestois est venue me solliciter pour rédiger une chronique dans le journal. L'idée était de proposer une rubrique culturelle pour les pages « Mag », chronique rédigée en ma qualité de disquaire de la fnac de Crest. J'ai immédiatement été séduit par le concept, honoré que le journal pense à moi, mais un peu intimidé aussi à l'idée d'être lu par les lecteurs du Crestois. La fréquence de parution était libre, mais j'ai choisi de tenter de proposer une chronique par semaine, pour suivre le rythme du journal, en me disant que j'essaierai de ne jamais rater une publication malgré les aléas de la vie.

Pari tenu : nous voici, 4 ans plus tard, à la 200ème chronique d'affilée !

A cette occasion, je tenais tout d'abord à remercier chaleureusement l'équipe du journal Le Crestois pour sa confiance, en particulier Philippe, Martin et Jean-Baptiste. Il faut que vous sachiez, chers lecteurs, que jamais ils ne m'ont mis la pression d'aucune manière, qu'ils se sont toujours montrés disponibles et m'ont toujours laissé totalement libre de mes choix de sujets. Pour un auteur, c'est un privilège, et je les remercie sincèrement pour leur confiance et leur gentillesse.

Merci également à la fnac de Crest, et en particulier à son directeur Laurent Fillon, de m'avoir toujours soutenu dans cette démarche de partage de ma passion.

Enfin, un immense merci à vous tous qui me lisez chaque semaine. Vous me faites l'honneur de votre confiance régulière, et vos retours nombreux sur mes articles me vont droit au cœur.

Le but de cette chronique hebdomadaire pour moi a toujours été de vous faire découvrir de belles musiques et de beaux films afin de vivre de beaux moments. Je crois intimement que si les gens écoutaient plus de musique, et dans de meilleures conditions, le monde irait un petit peu mieux.

L'Art est un puissant remède contre tous les maux, l'Art fait vibrer le cœur et le corps, l'Art rapproche et rassemble.

Alors, pour fêter cette 200ème chronique, je vous invite une nouvelle fois à vous retrouver entre amis ou en famille pour écouter de la musique, regarder un film, ou aller voir une exposition, un spectacle ou un concert. Partagez à votre tour vos coups de cœurs avec vos proches, et devenez vous aussi des passeurs de Culture.

Chers amis ambassadeurs de la Culture, une nouvelle fois, merci à toutes et à tous de votre soutien et de votre confiance.

Olivier Chapelotte

Disquaire à la Fnac de Crest

Article publié dans Le Crestois du 21 octobre 2022