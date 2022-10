Ça bouge à la Fontaine Minérale !

Cet automne, deux Soirées Club et du théâtre à ne manquer sous aucun prétexte.

SOIRÉES CLUB

Les Soirées Club sous la Verrière font leur grand retour à la Fontaine Minérale de Pontde- Barret. Au programme, un DJ set pour nous faire danser toute la nuit : musique et bonne ambiance sont les maîtres mots. Deux dates sont à retenir :

• Samedi 15 octobre : Stéphane Pompougnac nous fera vivre une soirée Lounge Music qui fera chavirer les coeurs ! On ne présente plus le disc jockey français : musicien, compositeur et producteur, il est particulièrement connu pour avoir mixé les compilations lounge de la série Hôtel Costes et pour avoir travaillé avec la chanteuse Madonna...

Article publié dans Le Crestois du 14 octobre 2022