Passez un fascinant week-end dans le vignoble diois

Ou comment faire découvrir des paysages uniques du 13 au 16 octobre.

Le vignoble de la vallée de la Drôme culmine à près de 700 mètres d’altitude et s’épanouit sur les coteaux reconnus les plus hauts de France. Les vignes se répandent entre les montagnes du Vercors et la rivière Drôme sur des sols marneux ou argilo-calcaires. Le micro-climat local joue un rôle essentiel à la qualité annuelle des raisins récoltés, qui se plaisent à mûrir sous un ensoleillement généreux et une fraîcheur nécessaire.

Découvrez les richesses de la vallée de la Drôme au travers d’animations familiales ludiques, pédagogiques et sportives, où chacun pourra trouver l’activité qui lui correspond...

Article publié dans Le Crestois du 7 octobre 2022