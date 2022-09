Franchir le Rhône, 200 ans d'histoire

Bernard Barré et Marie-Claude Bernard vont publier un livre sur les ponts reliant Drôme et Ardèche.

« Lors des circonstances exceptionnelles qui nous en privent parfois, nous mesurons à quel point nous sommes assujettis à ces fabuleux ouvrages et nous devrions leur témoigner notre gratitude en étant sensible à leur élégance, leur performance, leur résistance dans le temps, en les contemplant, en prenant le temps de découvrir leurs spécificités et leur histoire, comme nous invite à le faire Bernard Barré, dans ce livre qui rend hommage au patrimoine fluvial. »

C’est par ces mots que Marie-Claude Bernard, auteure et plasticienne qui, pendant un temps, fut aussi la correspondante du Crestois à Bourdeaux, présente le travail de l’illustrateur Bernard Barré, installé à Pont-de-Barret. Ils ont tous deux travaillé à la composition d’un livre sur les ouvrages d’art traversant le Rhône, à paraître d’ici la fin de l’année...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 23 septembre 2022