Micro contact : un festival pour la lutherie sauvage

Rendez-vous à Crest du vendredi 7 au dimanche 9 octobre.

« Micro Contact », notre festival dédié à la Lutherie Sauvage verra le jour les 7, 8 et 9 octobre prochains et aura lieu dans le centre de Crest. Il y aura à cette occasion différentes manifestations (concerts, ateliers, foire à l’instrument bricolé, projections, conférences, installs, expo...) qui auront lieu, à la Chapelle des Cordeliers, Place de la Halle aux Blé, Place Charabot, au Fablab et à l’Or des Bennes.

Rendez-vous le vendredi 20 à la chapelle des Cordeliers à partir de 20h pour assister à quatre concerts. Le samedi, ce sera toute la journée sur la place de la Halle aux blés, sur la place Charabot, au café associatif l’Hydre et à la recyclerie l’Or des bennes à partir de 20h.

Dimanche 9 octobre, rendez- vous sur la place des Moulins à 11h pour une « immersion sonore en forêt » suivie d’un piquenique et au parc du Bosquet à partir de 16h30.

