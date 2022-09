Le Train Théâtre fait sa rentrée !

La salle de spectacles de Portes-lès-Valence nous offre une riche saison 2022-2023, entre valeurs sûres et découvertes.

Sous l’impulsion de Benoit Vuillon, son nouveau directeur, le Train théâtre se réinvente et s’affirme plus que jamais comme un lieu pluridisciplinaire, rassembleur, généreux, convivial et simple. Cette saison, toute l’effervescence artistique se nouera autour de plus de 110 levers de rideau et de nombreuses esthétiques. Il y en aura pour tous les gouts, les âges et les envies, ici et ailleurs !

Cette saison, la scène chanson et la nouvelle scène conservent toujours une place de choix. Pour n’en citer que quelques-uns : Bertrand Belin, Émily Loizeau, Malik Djoudi, Florent Marchet, Piers Faccini...

Les voix du monde font leur retour et vous invitent à voyager entre Cuba, Brésil, Mali, Burundi, Mayotte, Québec et La réunion. Exigeante et engagée, une belle saison de cirque contemporain tient également le haut du pavé sans oublier les événements phares et incontournables du Train Théâtre. Son Festival Aah ! Les Déferlantes en mars, La nuit de tous les jazz(s), C’est la paye, ça s’arrose ! et à l’automne, un temps fort dédié au théâtre de marionnettes dans toutes ses variations pour adultes et enfants.

Le programme complet de la saison est à consulter sur le site du Train Théâtre, mais voici déjà quelques rendez-vous à ne pas manquer dans les prochaines semaines...

Article publié dans Le Crestois du 23 septembre 2022