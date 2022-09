Anna Chedid et Elysian Field à Saoû !

Deux concerts exceptionnels les 20 septembre et 1er octobre.

Qu’une membre du “clan“ Chedid passe en concert dans un petit village de notre vallée est déjà un événement en soi. Mais quand, quelques jours plus tôt, c’est le groupe culte new-yorkais Elysian Field qui monte sur la même scène, on ne peut que saluer le tout récent bar culturel de Saoû, le Gasoline Palace, pour la qualité de sa programmation !

ELYSIAN FIELD

Après leur premier passage au Gasoline Palace au printemps dernier, le groupe revient, le 20 septembre à 20h, présenter son nouvel album «Once Beautiful, Twice Removed» avec, cette fois-ci, une formation au grand complet : Jennifer Charles (chant), Oren Bloedow (Guitare/ Clavier), Mathieu Lopez (Basse) et Olivier Perez (Batterie).

Est-il encore besoin de présenter ce groupe américain, formé en 1995 et devenu véritablement culte au fil des décénies ? Leurs albums sont teintés de jazz et incluent quelques morceaux de rock ; mais le groupe est surtout connu dans le monde pour ses ballades sombres, mystérieuses et mélancoliques, et le timbre envoûtant de la chanteuse, qui forment ce qui est appelé aux États-Unis “le rock noir“.

ANNA CHEDID

Quelques jours plus tard, le 1er octobre à 20h30, ce sera au tour de l’artiste Nach (Anna Chedid) de venir chanter et interpréter au piano des titres de son prochain album.

Soeur de M (Matthieu Chedid), Nach a déjà trois disques à son actif et de nombreux concerts sur les scènes du monde dont un album et une tournée mémorable en famille (Louis, Matthieu, Joseph et Anna).

A noter !! A l’occasion de sa venue, Nach animera, la jour de son concert, une Masterclass à 17h au Gasoline Palace. 1h30 d’échange à propos de la création, de l’expression de soi et du processus créatif. Cette Masterclass est ouverte à tou.te.s (musicien.ne.s et non musicien.ne.s), à tous ceux et toutes celles qui souhaitent explorer plus en profondeur et libérer leur esprit créateur... À toutes celles et ceux qui ont besoin de quelques outils pour aller plus loin dans leur création.

Article publié dans Le Crestois du 16 septembre 2022