Le concours de défarde fête ses 40 ans

Le concours de la spécialité crestoise sera l’un des moments forts de la Saint-Ferréol, qui se déroule du 16 au 19 septembre.

Annulée en 2020 par la faute de l’épidémie de Covid et organisée dans une version très réduite l’année dernière, puisque seuls le feu d’artifice et la foire avaient pu se tenir, la Saint-Ferréol revient de plus belle dans sa configuration classique cette année (voir le programme en bas de page).



Claude Allier (la Porte Montségur), 1er prix en 1982

Les premières traces de cette fête baptisée en l’honneur du saint patron de la ville, Saint-Ferréol, remontent au début du siècle dernier. « À l’époque, on rentrait début octobre à l’école. C’était un rendez-vous important, un moment où on achetait et on vendait des bêtes, les fournitures scolaires… Les gens s’y rendaient en carriole et elle attirait toute la vallée, jusqu’au Diois. Et on venait déjà y déguster la défarde! », expliquent Gilles Rabois, président du comité des fêtes, et Jean-Louis Brun, grand maître de la Confrérie de la défarde crestoise...

Article publié dans Le Crestois du 2 septembre 2022