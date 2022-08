Nouveau départ pour le Big Bazar d’Allex

La grande foire, portée par une nouvelle association, se tiendra le 4 septembre.

Cette année est un nouveau départ pour le Big Bazar ! Avec un changement d’association, c’est à présent Anim’allex qui prend le relai du Comité des Fêtes.

Nous sommes ravis de pouvoir à nouveau réunir du public pour cette foire à la brocante, à l’artisanat et aux produits locaux, qui se déroulera le dimanche 4 septembre de 9h à 18h. À ce jour, nous avons plus de 110 exposants.

Concernant les animations, nous sommes heureux de faire découvrir aux visiteurs les trottinettes électriques tout terrain de Dromeasy (situé à Allex, Dromeasy propose des balades découvertes des alentours). Les visiteurs, à partir de 12 ans, pourront les tester et réaliser un parcours d’initiation et d’agilité sur la place de l’Église. Pour les plus jeunes, il sera possible de jouer à différents jeux en bois traditionnels proposés par l’entreprise le Passeur(d’idées), de Montélier, mais aussi de faire différents manèges et attractions foraines. Nous avons également fait appel à un tatoueur, Wanink Tatoo, de La Voulte, qui réalisera des tatouages éphémères à la demande.

Pour l’ambiance, en plus de la sonorisation du village pour animer la journée, il y aura un Duo de chansons françaises avec un orgue de barbarie numérique (33 tours de Manivelle ) déambulant dans le village. Pour la restauration, nous proposons comme chaque année un repas moulesfrites dans la cour de l’école et il sera possible de manger sur le pouce (sandwichs, frites, churros et gaufres) .

Un beau programme pour une belle journée en perspective !

Anim’Allex

Article publié dans Le Crestois du 26 août 2022