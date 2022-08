La Conf’ fait sa fête paysanne !

Rendez-vous le samedi 3 septembre à Recoubeau-Jansac.

La Confédération paysanne de la Drôme vous invite à sa fête paysanne, le samedi 3 septembre dès 14h au Tas de Fumier à Recoubeau Jansac.

AU PROGRAMME

• 14h-18h : Marché de producteurs, stands associatifs, jeux en bois et animation tout public.

• 15h30 : « Manger local, c’est l’idéal. Et dans le Diois, ça vous dit quoi ? ». Débat avec Anne Rouch, chargée de mission “projet alimentaire territorial“ pour la Communauté de communes du Diois (CCD), et Christian Caillet, vice-président à l’agriculture et l’alimentation à la Communauté de communes du Val de Drôme (CCVD).

• 17h30 : Spectacle cirque « Repartir », de Francesco Bifano.

• 18h : Concours de cagettes.

• 18h30 : Présentation du Comité départemental de la Conf’ Drôme.

• 19h : Apéro offert, en musique avec la chorale « Les Meutes ».

• 19h30 : Repas paysan.

• 20h30 ou 21h : Concerts avec « Los Fagiolis », tarentelle & musique Andine. Et DJ Monette WahWah.

La Conf’ Drôme

Article publié dans Le Crestois du 26 août 2022