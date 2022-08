Le Collectif 734 a débarqué pour la première fois à Aurillac

La vallée de la Drôme était très bien représentée lors du Festival international de théâtre de rue.

Onze compagnies drômoises se sont réunies du 17 au 20 août afin de créer un subtil mélange de spectacles allant du cirque contemporain au théâtre à manivelle en passant par la danse, le clown et la musique.

Le Collectif 734 à vu le jour en Drôme il y a deux ans. À l’aube du confinement, les tournées se sont arrêtées pour ces douze artistes de cirque et danseurs... Qu’à cela ne tienne ! Ensemble, ils se sont unis autour d’un projet commun : le Collectif 734, un lieu de vie alternatif et inspirant, lequel es devenu un espace de création et de diffusion qui accueille des artistes en résidence et organise des événements, contribuant ainsi à la dynamique culturelle locale.

Très vite, l’idée d’emmener le 734 à Aurillac a sonné comme une évidence pour mettre à l’honneur la richesse culturelle de son territoire, la Drôme...

Article publié dans Le Crestois du 26 août 2022