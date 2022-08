Clavecin et voix, mardi 30 août à la Chapelle des Cordeliers.

La Chapelle des Cordeliers accueille l’Ensemble Traverse à l’occasion d’un concert unique pour clavecin et voix mardi 30 août à 19h30.

Entre chanson populaire et musique sacrée, Clémence Maucourant et Yohann Recoules vous invitent à partager leur itinérance autour de compositeurs baroques français et italiens ( Monteverdi, Vivaldi, Fiocco, Lambert...).

Au programme, de la musique baroque donc, mais pas que ! Clémence Maucourant est chanteuse et comédienne. Yohann Recoules est claviériste. Claveciniste d’un bord, pianiste de l’autre. Ils fondent l’Ensemble Traverse en 2020 pour franchir les barrières entre les styles et les époques. Avec une même joie communicative, ils s’emparent des émois déchirants d’un amant éconduit ou d’une danse italienne du XVIIe, d’un scat contemporain ou d’une ballade médiévale. De cette déambulation, ils tirent une liberté palpable et contagieuse.

Tarifs : 6€ / 8€ / 12€

Article publié dans Le Crestois du 26 août 2022